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пятница, 11 марта 2022 06:20

Спецтема: Война России против Украины

Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
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11 марта около 6:00 в Луцке и Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны России против Украины.

Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Фото: t.me/truexanewsua

Очевидцы сообщили, что в Луцке прогремели 3-4 взрыва ориентировочно в районе военного аэродрома. В небо поднимается густой черный дым.

В городе действует воздушная тревога. Жителей просят не оставлять укрытия. В Днепре было слышно не менее трех взрывов.

Информации о масштабах взрывов, а также есть ли пострадавшие и жертвы, пока нет.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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