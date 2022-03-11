Обстрел аэродрома в Луцке: под завалами нашли еще двоих погибших

Из-под завалов военного аэродрома работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям достали тела еще двух погибших.
Об этом в видеообращении сообщил городской голова Игорь Полищук.
Информацию также подтвердили в областной военной администрации.
Следовательно, количество погибших в результате авиаудара на аэродром возросло до четырех. Еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.
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На Луцком военном аэродроме продолжают работать спасатели.
В Луцке российские захватчики обстреляли аэродром, в результате чего шесть пострадавших. Четырех госпитализировали в Волынскую областную клиническую больницу.
Еще двоих "скорая" отвезла в городскую клиническую больницу, одного из травмированных спасатели достали из-под завалов.
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