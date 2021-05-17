Родителям детей, которые теряли сознание от голода, дадут шанс

В Одессе у горе-родителей забрали двух дочерей и сына. Дети жили в ненадлежащих условиях, их запирали одних без еди. Фото: facebook.com/julia.nikandrova.7

Медики шокированы состоянием детей из Одессы, которых через окно спасала полиция после того, как старшая девочка просила у соседей еды и помощи. Средняя девочка - голодная, обессиленная, в синяках. Не лучше, говорят медики, выглядит и младший братик.

Известно, что родители собрались в гости, среднюю дочь взяли с собой. 6-летнюю девочку и 14-месячного сына оставили дома. Калитку, ведущую из дома, закрыли на замок. Сколько часов дети просидели сами - неизвестно. Крики о помощи услышали соседи. 6-летняя девочка стучала к ним и жаловалась, что от голода ей плохо. Говорила, дома есть только черный хлеб с плесенью, сообщает ТСН.

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Родители детей нигде не работают, злоупотребляют алкоголем. Живут на детские выплаты. За несколько лет из всего двора ни один сосед не уведомил об этом социальную службу.

"Мы вчера впервые узнали об этой семье и об этих детях. Мы будем делать немедленное изъятие, а родителям уже придется доказывать, что они готовы изменить свой образ жизни", - говорит директор департамента Юлия Никандрова.

На родителей составили два протокола: за домашнее насилие и невыполнение родительских обязанностей. Но изымать детей пока не будут, дадут шанс исправиться.

Пока не завершатся обследования и лечение, младшие дети будут жить в детском доме. Старшая девочка - в детской больнице. У нее специалисты диагностировали психологическую травму.

В Приморском районе Одессы родители заперли в квартире двух детей и скрылись в неизвестном направлении. Они через форточку просили еду у соседей. Те вытащили их из квартиры и вызвали соцработников.