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понедельник, 01 марта 2021 18:31

Родители Стерненка заявили о преследовании

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Родители Стерненка заявили о преследовании
Проукраинского активиста Сергея Стерненка признали виновным в похищении человека, разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и незаконном хранении оружия. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Под домом, в котором живут родители осужденного на 7 лет активиста Сергея Стерненка, дежурят "лица с камерами". Они называются журналистами, ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям.

Родители Сергея уже вызвали полицию. И будут писать заявления о травле и преследования как "журналистами", так и некоторыми лживыми соседями. Об этом сторонники Стерненка сообщили в Telegram-канале.

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"В течение последних нескольких дней родителей Сергея и их соседей терроризируют лица, называющие себя "журналистами". Они ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, что не имеет никакого отношения к делу, по которому осудили Сергея", - говорится в сообщении.

Сторонники Стерненка отметили, что среди этих людей есть сотрудники пророссийского телеканала "Наш".

Также отмечается, что в доме, кроме родителей Сергея Стерненка, живут трое его несовершеннолетних братьев и сестер.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

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