Родители с 11-летней дочерью перевернулись посреди Днестра на катамаране

В Хмельницкой области спасли супругов с 11-летней дочерью, которые перекинулись на катамаране. Фото: t.me/dsns_telegram

2 августа в 17:48 на реке Днестр поблизости с. Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области перевернулся катамаран с 2 взрослыми и ребенком.

Это в бинокль увидели водолазы-спасатели и успели спасти семью, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.

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"На реке Днестр перевернулся катамаран, и 3 человека - муж, жена и 11-летняя дочь - оказались в воде и нуждались в помощи. Спасатели мгновенно отправились к ним", - говорится в сообщении.

На спасательной лодке пострадавших доставили на берег.

На озере Свитязь в урочище Гряда у поселка Шацк на Волыни перевернулся катамаран. 8 человек, в том числе 2 детей, 12 и 6 лет, без спасательных жилетов оказались в воде. Их спасли водолазы.