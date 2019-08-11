Родители потеряли двух детей

В Днепровском районе Запорожья родители потеряли 11 - летнего сына и дочь, 2 года. Фото - 1news.zp.ua

В Днепровском районе Запорожья родители потеряли 11 - летнего сына и дочь, 2 года.

Их разыскали полицейские на детской площадке, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Дети пошли играть, не предупредив родителей. С малыми все хорошо, никаких правонарушений в отношении них совершено не было", - сказано в сообщении.

Детей вернули родителям, с ними ювенальные полицейские провели профилактические беседы.

В Киеве женщина обратилась в полицию. Сказала, что потеряла 3-летнего сына. Правоохранители выяснили, что в последнее время женщина жила в Белой Церкви. Она не смогла объяснить, где потеряла ребенка.