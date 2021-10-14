Рецидивист проник в чужой дом и улегся спать

В селе Ястребово Козовсого района Тернопольской области мужчина незаконно проник в чужой дом и уснул на кровати.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области, пишет УНИАН. Когда произошел инцидент, не уточнили.
Неизвестного на кровати обнаружил владелец дома и сразу вызвал полицию.
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Правоохранители установили, что в чужое помещение ворвался житель соседнего села Городище, 1983 года рождения. Злоумышленник был пьян, поэтому улегся спать.
Мужчина уже ранее имел проблемы с законом из-за кражи скутера, добавили в полиции.
За содеянное ему грозит до трех лет ограничением свободы.
В Киеве рецидивист проник в один из детских садов через окно. Затем зашел в душевую и лег спать на полу. Инцидент произошел в январе этого года. Правоохранители мужчины не задержали.
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