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пятница, 15 октября 2021 02:53

Рецидивист проник в чужой дом и улегся спать

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Рецидивист проник в чужой дом и улегся спать
В Тернопольской области пьяный мужчина проник в чужое жилище и уснул на кровати. Фото: pixabay.com

В селе Ястребово Козовсого района Тернопольской области мужчина незаконно проник в чужой дом и уснул на кровати.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области, пишет УНИАН. Когда произошел инцидент, не уточнили.

Неизвестного на кровати обнаружил владелец дома и сразу вызвал полицию.

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Правоохранители установили, что в чужое помещение ворвался житель соседнего села Городище, 1983 года рождения. Злоумышленник был пьян, поэтому улегся спать.

Мужчина уже ранее имел проблемы с законом из-за кражи скутера, добавили в полиции.

За содеянное ему грозит до трех лет ограничением свободы.

В Киеве рецидивист проник в один из детских садов через окно. Затем зашел в душевую и лег спать на полу. Инцидент произошел в январе этого года. Правоохранители мужчины не задержали.

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