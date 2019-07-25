Ребенка привалило баннером о здоровом образе жизни

В России на 10-летнего ребенка упал баннер. Фото: zib.com.ua

В Омске России 10-летнюю девочку привалил баннер фестиваля о здоровом образе жизни.

Ребенка отвезли в больницу. Диагностировали перелом голени и сотрясение головного мозга, пишет "Интерфакс".

Тогда девочка играла в парке "Зеленый остров". Из-за порыва ветра у баннера сломалась одна из деревянных опор. Кострукция рухнула на землю.

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Следователи выясняют, нет ли в случившемся признаков преступления по проведению работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Будут ли открывать уголовное дело решат после проверки.

В селе Засулля Лубенского района Полтавской области стеной привалило 2 человека. Оба погибли. Авария произошла во время демонтажа пристройки к жилому дому.