Людей раздавило стеной дома

Люди погибли под завалами до приезда спасателей. Фото: Уніан

В селе Засулля Лубенского района Полтавской области стеной привалило 2 человека. Оба погибли.

Авария произошла во время демонтажа пристройки к жилому дому, сообщили в ГСЧС области.

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Под завалами оказались 28-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их тела из-под обломков доставали специальным оборудованием.

В Зеленодольске на Днепропетровщине бетонная плита привалила мужчин, 25 и 50 лет. Трагедия произошла в гаражном кооперативе "Монолит-2", когда они разбирали заброшенный гараж вечером 4 февраля. Один из мужчин погиб.