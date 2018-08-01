Разыскивают 6-летнего мальчика

Во Львове 1 августа в полицию обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своего 6-летнего сына Максима Мустяте.
Мальчик исчез в обеденное время возле супермаркета Арсен на улице Патона, - сообщает пресс-служба главного управления полиции во Львовской области.
"Приметы мальчика: рост 115 см, волосы светлые. Был одет в синие джинсовые шорты, черную майку, на спине был рюкзак с Спайдерменом", - говорится в сообщении.
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Всех, кто может помочь установить местонахождение мальчика, просят обращаться на горячую линию 102.
9-летний Вадим Козьма и Наталья Ракушинець, 10 лет, исчезли 29 июля в селе Дротинцы Виноградовского района вблизи реки Тиса. Когда не вернулись с прогулки - родители обратились в полицию.
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