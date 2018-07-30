Пропавших у реки детей объявили в розыск

На Закарпатье ищут 9-летнего Вадима Козьму и 10-летнюю Наталью Ракушинец. Исчезли 29 июля в селе Тросник Виноградовского района вблизи реки Тиса. Правоохранители объявили детей в розыск.

"В 20:50 в полицию Виноградовщины обратился житель села Тростник. Мужчина сообщил о том, что его сын и девочка, живущая по соседству, пошли на реку Тиса вблизи села Дротинцы купаться и не вернулись. Полиция принимает все возможные меры для разыска детей", - сообщили в полиции.

Автор: ГУНП в Закарпатской области Вадим Козьма

Для поисков задействованы личный состав полиции, кинологическая служба и жители села Тростник. Всю ночь два десятка работников Виноградовского отделения полиции обрабатывали прилегающие к месту исчезновения детей территории.

Автор: ГУНП в Закарпатской области Наталия Ракушинец

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Вадим Козьма был одет в зеленую майку и серые шорты. Наталья Ракушинець имеет русые волосы, была одета в бордовое платье с серыми полосами снизу.

Для поиска детей привлекалось отделение спасателей из города Виноградов. Утром на проведение обследования акватории реки Тиса направлено водолазно-спасательное отделение. Детей не нашли, поисковые работы продолжаются.