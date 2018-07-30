Пропавшего 64 года назад лыжника нашли через Facebook

Пропавшего полвека назад французского лыжника полиция идентифицировала благодаря Facebook.

В 2005 году на высоте 3 тыс. м у итальянского пика Маттерхорн обнаружили тело человека, дорогие в то время деревянные лыжи, одежду с инициалами и очки. Тогда умершего не удалось опознать, однако следователи установили - это был 30-летний мужчина ростом 1,65 м погибший весной в 1950 годах. В июне итальянские правоохранители опубликовали свои выводы в Facebook. Новость подхватили французские и швейцарские СМИ, сообщила Polizia di Stato.

По одной из местных радиостанций новость услышала француженка Эмма Нассем. Она обратилась в полицию, не мог ли быть этот человек ее дядей - французом Анри Ле Масном, исчезнувшим после урагана в Альпах в 1954-м.

Автор: Getty Анри Ле Масн умер в свой 35-ый день рождения 26 марта 1954 года

Отец Эммы и младший брат пропавшего 94-летний Роджер также его узнал: "Я брат Анри Ле Масна... который, вероятнее всего, является лыжником, исчезнувшим 64 ​​года назад. Он был холостяком и достаточно независимым, работал в финансовом министерстве в Париже", - сообщил мужчина.

Тест ДНК подтвердил информацию родственников.

Автор: poliziadistato Находки свидетельствовали, что мужчина умер во время лыжного спуска и был состоятельным

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