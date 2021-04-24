Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы

Более двух с половиной лет Виталия Ефименко из Коростеня Житомирской области отвоёвывала свое право на воспитание дочери.

С бывшим мужем Владимиром Ефименко женщина развелась три года назад. Дочь Александра, по решению суда, жила с матерью. Но бывший под предлогом примирения приехал к ней и забрал ребенка. Затем обращался в Апелляционный и Верховный суды о проживании ребенка с ним. Однако они стали на сторону матери. Было решение о немедленном изъятии ребенка у мужчины, но и его он не выполнял. В конце марта 2021 года суд выдал постановление полиции на объявление ребенка в розыск. Полицейские выяснили, что Владимир Ефименко скрывается с ребенком у сестры в Киеве. 15 апреля туда приехали следователи, исполнители, представители службы по делам детей. Дверь в квартиру ее жители не открывали, пока спасатели не включили бензорез. В тот же день Александру, которой в мае исполнится 4 года, вернули матери.

Автор: из архива Виталии Ефименко Виталия Ефименко более двух лет не видела дочь, которую, несмотря на решение судов забрал бывший муж

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Такие истории в Украине не единичны. Супруги, которые становятся бывшими, часто не могут простить обиды друг другу. И заложниками взрослых "разборок" становятся дети. Как решать такие ситуации, где нужно вмешаться государству, какие законы изменить и кого наделить большими полномочиями - говорим с автором проекта "адвокат ребенка" Сергеем Стареньким.

Автор: facebook.com/Sergii.Starenkyi Автор проекта "адвокат ребенка" Сергей Старенький считает, что парам, которые разрывают отношения, обязательно нужны консультации юристов и психологов. Поскольку люди во время расторжения браков очень часто иррационально принимают решения именно через призму обид, мести

С чего начинать диалог о детях при разводе, если родители не могут договориться?

Люди, которые разрывают отношения, очень часто иррационально принимают решения именно через призму обид, мести. Поэтому, когда речь идет о детях и других аспектах - имуществе, алиментах - желательно, чтобы участвовали лица, не имеющие эмоциональной нагрузки. Это адвокаты, или психологи. Моя рекомендация - получить юридические консультации последствий тех или иных действий. Это обязательно.

Второе - у нас в Украине хоть и декларируется, что дети защищены. Но государство приняло такую ​​позицию, что дети брошены в зависимость от родителей - от их эмоций, настроений. Государство практически не защищает детей с точки зрения их прав. Обязанность защищать положена только на родителей. Должен быть человек, не зависящий от родителей. Но который будет наблюдать за интересами ребенка и соблюдать их. Эта обязанность якобы возложена на службу по делам детей и семьи. Но они сейчас почти бесправны в связи с ликвидацией и реорганизацией. С юридической точки зрения, в стране хаос в вопросе защиты прав детей.

Если говорить об этом конкретном случае - эта женщина за три года прошла все судебные инстанции, использовала все законные методы воздействия, пока вернула ребенка. Как упростить процедуру?

- Выхода - два. Или предоставить службе по делам детей полномочия принимать решения по своему усмотрению немедленно. Без судебных процессов. К примеру, о временном изъятии. Или - больше полномочий и рычагов влияния полиции. Чтобы в случае конфликта между родителями полиция имела право на физическое изъятие ребенка. Потому что сейчас полиция от этого открещивается. Мол, родители пусть решают, у нас нет таких полномочий.

Сейчас ситуация следующая. Человек идет в суд, чтобы восстановить свои права. И у него есть якобы механизм обеспечения иска. Вот в случае с имуществом - пока иск рассматривается, имущество арестовано. Нужно такое обеспечение иска в родительских спорах. Чтобы на время решения ребенок находился у матери, например. Или по неделе у обоих родителей. Но у нас суды создали другую практику. Считают, что такую временную меру разрешения спора нельзя применять. Потому что это уже является решение спора по существу. И эти процессы идут и будут идти годами. Потому что одна сторона заинтересована в том, чтобы он тянулся. А вторая сторона не имеет тех рычагов, чтобы повлиять на эти процессы. Если суды начнут принимать решения об обеспечении исков именно на стадии подачи, и это будет контролировать полиция и служба по делам детей, тогда может что-то сдвинется с места.

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Женщина имела на руках все документы, что ребенок должен проживать с ней. Имела ли право на силовое отнятие ребенка? Ее могли бы тогда обвинить в похищении, например?

О похищении речь не идет. Но если физически вырывают ребенка, наносят повреждения - это может трактоваться, как издевательство над ребенком. Или хулиганство. Если речь о публичном месте. Здесь на самом деле серьезная проблема. Потому что практическое выполнение судебного решения не предусматривает применения физической силы. Ни со стороны родителей, ни полиции, ни службы по делам детей. Полиции надо дать больше полномочий. Они по закону могли бы применять умеренную физическую силу для того, чтобы выполнить какое-то решение, или прекратить какое-то нарушение. Но у полиции сейчас нет таких прав. Нарушитель понимает, что ответственность 99 процентов не наступит

Мужчина игнорировал все судебные предписания, полицию, исполнителей. Существуют ли какие еще рычаги влияния?

Нет. Потому что понимают и знают, что у нас приговоров за невыполнение судебных решений - единицы. Во-первых, полиция не очень открывает такие уголовные производства. Во-вторых, даже если такие дела заходят в суды - практически все разваливаются. Суды сами не защищают свои решения и свою практику, не привлекая к ответственности. То есть, нарушитель понимает, что ответственность 99 процентов не наступит. А если и наступит, то неизвестно когда.

Известны ли цифры, сколько подобных решений выполняются?

Нет. Но сейчас создаются общественные движения, которые призывают не выполнять судебные решения. Они полукриминальные, но организованы. Такие есть как среди мужчин, так и среди женщин. Я делаю вывод: если такие случаи носят системный характер, то проблема серьезная, чтобы ее игнорировать.

А как в Европе? США? Распространены ли там подобные случаи? Как наказывают за невыполнение решений?

Есть там такие случаи. Но на них очень жестко реагируют. Неуважение к правосудию - это одно из самых тяжелых преступлений в Европе и в Штатах. Если ты не выполнишь судебное решение - значит действуешь против государства. За это сажают в тюрьму.

С какого возраста учитывается мнение ребенка при определении места жительства? А за границей?

В этом вопросе наше законодательство совпадает с европейским. По закону - до 10 лет мнение ребенка не учитывается. С 10 до 14 спрашивают мнение ребенка и его должны учитывать в принятии решения. С 14 лет ребенок сам принимает решение, где он хочет жить. И никто не в праве ему помешать. Но законодательство дает еще одну возможность. Если ребенок не достиг 10-летнего возраста, но эксперт-психолог даст заключение, что ребенок в том психологическом состоянии, когда он адекватно может принимать такое решение, - суд может учесть и такие обстоятельства. Неуважение к правосудию - это одно из самых тяжелых преступлений в Европе и в Штатах

Проект "адвокат ребенка". О чем он? В таких случаях он может работать?

Проект - не новость, работает во многих странах. Заключается в том, что государство в случае конфликта или судебного спора, в котором затрагиваются интересы ребенка, назначает ребенку адвоката. Работа адвоката оплачивается за счет государства. И он не зависит ни от отца, ни от матери ни финансово, ни какими договорными отношениями. У нас сейчас тоже адвокат может защищать интересы ребенка. Но его работу финансирует один из родителей. И соответственно адвокат ориентируется больше на интересы того, кто платит деньги, чем непосредственно на интересы ребенка. Это надо изменить. Но проект пока поддерживают в Украине только на словах. Чувствуем сопротивление от служб, которые боятся разоблачения миллионов злоупотреблений по детским домам, с усыновлением. Если будут независимые адвокаты, то многие из этих проблем вылезет наружу.

В Киеве 26-летний мужчина отомстил бывшему сожительницы, спалив его авто. От возгорания Subaru огонь повредил еще 2 машины, припаркованные рядом. Полицейские в тот же вечер разыскали виновника происшествия. Выяснили, что сожительница задержанного неоднократно рассказывала ему о бывшем муже, который оскорблял ее и после развода отсудил у нее детей и общее имущество. Мужчина решил отомстить за женщину.