Рассказали первые подробности убийства водителя Mercedes в Киеве

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции Киева рассказали первые подробности убийства водителя Mercedes на ул. Флоренции.

Погибший - 59-летний киевлянин. Был убит выстрелом в голову, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"К киевским правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел. После чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Стрельба на ул. Флоренции, 9 в Киеве произошла 5 марта. Сообщалось, что водителя Mercedes застрелил мужчина в форме, похожей на полицейскую.