Рассказали о состоянии женщины, которую поджег сосед

В Одесской области 54-летний мужчина поджег свою 37-летнюю соседку, когда та заступилась за его жену. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе спасают 37-летнюю жительницу Ананьевского района, которую облил легковоспламеняющимся веществом и поджег сосед.

Женщина имеет 45% тела. Состояние ее крайне тяжелое, сообщил главный врач ожогового отделения больницы №10 Александр Ставратий, передает Vgorode.

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У пациентки обгорели лицо, шея, руки, ноги и туловище. Также женщина получила ожоги дыхательных путей и отравилась продуктами горения. Потерпевшая находится в реанимации. Ее пытаются вывести из шокового состояния.

Если женщине станет немного лучше, будут решать вопрос о проведении операции. Возможно, ей потребуется пересадка кожи. Если не будет возникнет осложнений - в стационаре женщина пробудет минимум месяц.

Происшествие случилось вечером 10 мая в Ананьевском районе Одесской области. 54-летний мужчина поджег свою 37-летнюю соседку из-за того, что та стала свидетелем ссоры и избиения жены. Он облил ее бензином и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили соседи, которые услышали крики о помощи. С ожогами шеи, туловища и конечностей пострадавшую госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.