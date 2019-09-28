Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке

Фото: "Інформатор"

На парковке ТРЦ Lavina в Киеве в ночь на 28 сентября автомобиль Volkswagen на еврономере сбил двух человек и протаранил три машины.

На парковке собрались любители дрифта - скоростной езды в управляемом заносе. Около 23.30 к ним присоединился парень на Volkswagen, сообщает "Информатор".

Отправлять в занос автомобиль он решил не как все, на пустой территории, а среди других машин и пешеходов.

От столкновения пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Пострадал сам гонщик на Volkswagen. Очевидцы говорят, что его травмы связаны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренной толпой.

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Свидетели инцидента утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

В Киеве наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя служба 102 в столице получила более 200 сообщений о ДТП. Большинство из них - незначительные столкновения двух автомобилей.