Пропавшего охранника искали три месяца. Мужчина утонул. Фото - Mapio.net

На Тернопольщине на протяжении 3-х месяцев работники полиции и спасатели искали мужчину, который исчез во время несения службы по охране стратегического oбъъектa, – железнодорожного моста в Зaлищикaх.

41-летний житель села Дoбрровляны в ночь против 15 апреля стоял на вахте и каждый час отчитывался о ситуации. Однако когда его пришел заменить сотрудник, зaлищaнинa на месте не было, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"На место события выезжала следственно-оперативная группа. Они осмотрели территорию. На мосту у реки Днестр оперативники нашли вещи мужчины, но ни оружия, ни самого жителя райцентра нигде не было. Одна из версий, которую отрабатывали следователи, мужчина, упал в реку", - говорят правоохранители.

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Версия подтвердилась через 3 месяца. За 35 километров от места исчезновения охранника рыбалки обнаружили тело неизвестного, одетого в военную форму. При осмотре выяснилось, что это объявленный в розыск мужчина. При предварительном осмотре тела следов насильственной не обнаружено, но причина гибели станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Ведется следствие.

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