"Причин такого поведения может быть множество" - эксперты о 15-летнем школьнике, который расправился с родственниками

15-летний житель села Бабче Богородчанского района Ивано-Франковской области позвонил в полицию и признался в двойном убийстве деда и бабушки. Полицейские нашли в доме почти холодное тело 72-летнего мужчины. 69-летняя женщина оказалась жива. Фото: t.me/dkr_npu

15-летнего Николая из села Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине взяли под стражу без права на залог по решению суда.

Он позвонил в полицию и признался, что убил 72-летнего деда и 69-летнюю бабушку. Впоследствии выяснилось, что женщина выжила. Она в тяжелом состоянии в реанимации. На теле убитого мужчины эксперты насчитали не менее 35 хаотических ножевых ранений разной глубины.

Николай - старший из 3 детей в семье. Его родители трагедию не комментируют. Запретили это и другим родственникам. Соседи отзываются о семье положительно. А учителя называют Николая образцовым и бесконфликтным учеником. А это - типично для социопата, который не любит людей, имеет низкую самооценку и пытается сделать что-то, чтобы стать образцом, говорит психиатр Александр Иванов.

"Такие люди хорошие вещи для самоутверждения выбирают редко. Чаще - идут на криминал. Родителям важно говорить с детьми с самого рождения. Жить интересами ребенка, интересоваться увлечениями, проблемами. Раз в месяц спросить, как дела в школе, и заглянуть в глазки - не поможет разглядеть в ребенке маньяка. Может та школа ему сидит в печенке, и наоборот есть реальные проблемы. Только доверие, откровенные разговоры и поддержка должны быть в отношениях", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua эксперт.

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Добавляет, что причин такого поведения подростка может быть множество. От детской психологической травмы, когда отец обещал надуть шарики и не сделал. И до болезней - физическая травма мозга, инфекционное поражение, скрытая форма эпилепсии и др. Установить это может только экспертиза.

Парень мог быть под влиянием кого-то или чего-то. Но отвечать будет в любом случае.

"Судить его будут в любом случае. Но наказание будет зависеть от результатов экспертизы. Если признают невменяемым - отправят на принудительное лечение. И были случаи, когда осужденные за убийство через год выходили из лечебного учреждения как уже выздоровевшие", - говорит адвокат Сергей Старенький.

Следствие по делу продолжается.

Убийство произошло в 04:00 1 сентября в селе Бабче Богородчанского района. Парень сразу же после убийства "отчитался" в Telegram-канале с фото и подписал его "Дабл кил готов. Начал с бабки с дедом, еще 7". Полиция установила, что парень самостоятельно отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью насилия и убийства. Он подписывался на сообщества и "учился" насилию. Затем создал подобный собственный канал. Его психическое состояние будут проверять во время проведения досудебного расследования.