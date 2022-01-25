Предателю из рядов СБУ сообщили о подозрении

Экс-работнику СБУ сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации. Фото: ДБР

Экс-сотруднику Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации.

Он предал государство и работает на оккупационные власти Луганской области, сообщили в Государственном бюро расследований.

"ДБР заочно сообщило о подозрении экс-сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в сообщении.

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В 2014 году после захвата части Луганской области в то время действующий сотрудник СБУ уехал с оккупированной территории. Однако вскоре вернулся и начал работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

Немного погодя его назначили на должность начальника оперативно-технического отдела так называемого министерства государственной безопасности ЛНР.

Он собирал информацию о пленных ЛНР. В том числе о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии Украины, сострудниках СБУ и т.д.

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации ДНР. Речь идет об уроженце Донецка. Он в июле 2014-го добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел министерства государственной безопасности ДНР".