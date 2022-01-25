Предателю из рядов СБУ сообщили о подозрении

 
Ексклюзивы
1/5
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 963
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 549
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 909
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 657
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 531
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 468
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1377
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 810
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1215
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6381
Фото
Все фото
5
7
21
3
10
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России
Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России
СБУ в аэропорту &quot;Антонова&quot; обезвредила &quot;террористов&quot; - эпические фото и видео
СБУ в аэропорту "Антонова" обезвредила "террористов" - эпические фото и видео
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
Видео
Все видео
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1449
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 765
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6255
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2205
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5112
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 585
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 15:50

Предателю из рядов СБУ сообщили о подозрении

  Комментировать
Предателю из рядов СБУ сообщили о подозрении
Экс-работнику СБУ сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации. Фото: ДБР

Экс-сотруднику Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в госизмене, дезертирстве и участии в террористической организации.

Он предал государство и работает на оккупационные власти Луганской области, сообщили в Государственном бюро расследований.

"ДБР заочно сообщило о подозрении экс-сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержала организатора псевдореферендума на Луганщине

В 2014 году после захвата части Луганской области в то время действующий сотрудник СБУ уехал с оккупированной территории. Однако вскоре вернулся и начал работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

Немного погодя его назначили на должность начальника оперативно-технического отдела так называемого министерства государственной безопасности ЛНР.

Он собирал информацию о пленных ЛНР. В том числе о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии Украины, сострудниках СБУ и т.д.

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации ДНР.

Речь идет об уроженце Донецка. Он в июле 2014-го добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел министерства государственной безопасности ДНР".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР
Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР Просмотров: 2556
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции" Просмотров: 2043
Убийце офицера ВСУ Мамчура объявили подозрение в госизмене
Убийце офицера ВСУ Мамчура объявили подозрение в госизмене Просмотров: 1494
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России Просмотров: 999
Сейчас вы читаете новость «Предателю из рядов СБУ сообщили о подозрении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 14382
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 13357
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 9126
Ракицкий покинет российский &quot;Зенит&quot;
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 7551
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 7002
Происшествия
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду
5
 Просмотров: 342
Водителя, сбившего детей под метадоном, выпустили из тюрьмы
Водителя, сбившего детей под метадоном, выпустили из тюрьмы
 Просмотров: 711
Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России
Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России
7
 Просмотров: 1584
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
 2 Просмотров: 1422
Два ружья и патроны возле трупов: в доме нашли двух застреленных мужчин
Два ружья и патроны возле трупов: в доме нашли двух застреленных мужчин Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
11
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
6
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
6
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
4
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 606
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть