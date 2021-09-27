Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России

В Днепре большое конструкторское бюро тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова.

Злоумышленники действовали не напрямую. Формально прикрывались аффилированными предприятиями с РФ, сообщила Служба безопасности Украины, которая разоблачила преступную схему.

"Чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость одного из них составила около ₽260 млн. Это $3,5 млн.

Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

В офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников провели обыски. Изъяли следующее:

- платежные карточки российских банков;

- печати образованных на территории РФ аффилированных компаний;

- техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым.

"Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности. Продолжаются следственные действия по установлению и наказанию всех причастных лиц", - добавили в СБУ.

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В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая создавала фейковые страницы в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.