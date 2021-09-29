Убийце офицера ВСУ Мамчура объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене сообщнику приговоренного к 12 годам тюрьмы агента ФСБ РФ Олега Смородинова.

Вдвоем они убили участника АТО, бывшего украинского спецназовца Ивана Мамчура, сообщает пресс-служба СБУ.

"Обоих украинцев завербовали российские спецслужбы. В апреле 2016-го они прибыли из России в Украину и начали собирать информацию о военных ВСУ и сотрудниках оборонных предприятий. Данные передавали кураторам", - говорится в сообщении.

Автор: ssu.gov.ua

По заданию ФСБ они убили украинского офицера военного подразделения спецназначения. Подозреваемый, фамилию которого не называют, переправил из РФ оружие для совершения преступления.

Автор: ssu.gov.ua

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19 сентября 2016-го в жилом доме в Киеве из огнестрельного оружия убили майора внутренней службы Ивана Мамчура. На момент гибели он занимал должность начальника инженерно-технического отдела местного СИЗО. Киллера, бывшего сотрудника СБУ Смородинова, задержали в ноябре 2016-го на российско-украинской границе в Харьковской области. В интервью The New York Times в 2019-м он рассказал, что причиной убийства Мамчура была месть. Также сообщил, что по заданию ФСБ должен был следить еще за пятью украинцами, которых власти РФ якобы собирались ликвидировать за участие в войне 2008 года на стороне Грузии. За убийство он получил $5 тыс.