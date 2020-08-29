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суббота, 29 августа 2020 17:45

Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура

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Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Выдали соучастника убийцы офицера ВСУ Мамчура. Фото: Национальной полиции Украины.

Россия экстрадировала в Украину сообщника убийцы участника АТО, бывшего украинского спецназовца Ивана Мамчура.

38-летний подозреваемый с 2016-го находился в международном розыске.Мужчина скрывался в Москве. Работники Интерпола направили запросы с целью подтверждения этой информации и установления его места нахождения и задержания. В июне 2019-го поступило сообщение о том, подозреваемого задержали и поместили в следственный изолятор в РФ, сообщает департамент коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Следствие установило, что он следил за обстановкой в ​​доме, где жил Мамчур, и должен был подать сигнал киллеру, когда жертва зашла в подъезд, и не пускать в здание посторонних.

26 августа 2020-го в пункте пропуска Гоптовка россияне передали подозреваемого сотрудникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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19 сентября 2016-го в жилом доме в Киеве из огнестрельного оружия убили майора внутренней службы Ивана Мамчура. На момент гибели он занимал должность начальника инженерно-технического отдела местного СИЗО. Киллера Олега Смородинова задержали в ноябре 2016 на российско-украинской границе в Харьковской области. В интервью The New York Times в 2019-м он рассказал, что причиной убийства Мамчура была месть. Смородинов также сообщил, что по заданию ФСБ должен был следить еще за 5 украинцами, которых власти РФ якобы собирались ликвидировать за участие в войне 2008 года на стороне Грузии. За убийство он получил $ 5 тыс.

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