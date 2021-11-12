СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"

Главного палача донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" отправили за решетку на 60 суток без права на залог. Фото: скриншот

Служба безопасности Украины опубликовала показания боевика ДНР, главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по кличке "Палыч".

До декабря 2014 года он был инспектором охраны. Затем его назначили начальником. Его главной задачей было выудить правдивые показания из задержанного. На каждом допросе присутствовали сотрудники российской ФСБ и врач, рассказал Куликовский.

"Док" Станислав Симонов всегда был. Чтобы если человеку станет плохо - откачать. Всегда имел чемоданчик с медикаментами. К задержанным, которые не шли на сотрудничество, применяли пытки. Тапик - телефонный аппарат - привязывали к ногам. Или док, который все это делал, привязывал к гениталиям", - рассказал Куликовский.

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Кроме "тапика", были и другие пытки. Людей сажали в одиночную камеру без туалета, и их не выводили. Давали бутылку. Или по приказу российского наемника Василия Евдокимова по кличке "Ленин", Куликовский ставил человека на сутки.

"Мне приказывали поставить человека на сутки, чтобы он стоял. Не кормить, не давать пить, чтобы только были показания", - добавил "Палыч".

Он руководил "Изоляцией" до июля 2015-го, пока во время распития спиртного по его вине не погиб один из охранников. После того случая от руководства Куликовского отстранили, однако не уволили. Он продолжал истязать заключенных до 2018 года.

Ночью 9 ноября в Киеве оперативники Службы безопасности задержали руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского по кличке "Палыч". Дениса Куликовского подозревают по четырем статьям: "Торговля людьми", "Создание террористической группы или организации", "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и "Нарушение законов и обычаев войны".