Правоохранители задержали похитителей элитных авто

Похищенные транспортные средства преступники прятали в гаражных помещениях. Фото: gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые занимались похищением элитных автомобилей.

Преступники наладили межрегиональную схему и воровали машины на территории Харьковской, Полтавской, Черкасской и других областей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Правоохранители задержали 2 человек во время подготовки к похищению элитного внедорожника в Харькове.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили гаражные помещения, в которых злоумышленники прятали количество угнанных автомобилей.

Расследование продолжается. Устанавливают всех лиц, причастных к похищениям.

В Одессе на месте преступления задержали похитителя авто. Его держала в своей машине потенциальная жертва преступления. Это событие произошло на улице Маршала Говорова. Пока женщина, владелица Honda CR-V, находилась в магазине, ее машину попытались угнать.