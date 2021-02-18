Правоохранители нашли стоматологиню, которая била детей

Правоохранители установили местонахождение подозреваемой стоматологини.
Дантистку обнаружили в частном доме, где она зарегистрирована, однако раньше не проживала. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области.
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Ей также вручили уведомление о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.
Никаких показаний подозреваемая пока не дает.
В рамках уголовного производства в суд подготовили ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства. Досудебное расследование продолжается.
Скандал в Ровно через зубного врача разгорелся в конце прошлой недели. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. И била о кушетку головой маленького мальчика.
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