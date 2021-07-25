Пожарные спасли от огня пшеничное поле

Пожарные спасли пшеничное поле площадью 90 гектаров. Фото: dsns.gov.ua

В Сумской области спасатели сумели быстро потушить огонь, разгоревшийся в поле.

Инцидент произошел вблизи села Суховерховка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия спасатели установили, что пламя охватило значительную площадь и из-за порывов ветра быстро распространялось.

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Совместными усилиями с местным агропредприятием пожар локализовали на площади до 5 га, тем самым спасая пшеничное поле площадью 90 га. Впоследствии пожар был ликвидирован.

По данным специалистов, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

10 штатов на западе США страдают от масштабных лесных пожаров. Деревья и кустарники занимаются мгновенно из-за аномально высокой температуры воздуха. Пламя перекидывается на местные дома. Живьем горят животные в лесах.