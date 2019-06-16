Пожар уничтожил 250 тыс. литров алкоголя

У коньяка крепость 40 градусов, поэтому он легковоспламеняющийся. Фото: BFMTV

15 июня во французском департаменте Шаранта загорелся погреб с коньяком емкостью 250 тыс. литров.

Пожар вспыхнул в полдень, а потушили огонь уже во второй половине дня. Пострадавших нет, пишет BFMTV.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 м2", - говорит капитан Дэвид Барден из ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

Пожарным пришлось перерезать линию электропередачи 20 тыс. вольт недалеко от места пожара.

"Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров (35 тыс. литров - Gazeta.ua), и дюжину сельскохозяйственных машин", - сказал Барден.

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Пожарные следили за местом происшествия всю ночь. В погребе все еще оставался алкоголь и могло возникнуть новое возгорание.

"У коньяка крепость 40 градусов и поэтому он легковоспламеняющийся", - объяснил капитан.

Пожары на винокурнях в этом регионе редкие, но особенно опасны. Вследствие них выделяется много тепла, мало дыма, а пламя синего цвета малозаметное.

Всего 9% из обещанных пожертвований внесли на восстановление собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила французская радиостанция Franceinfo.