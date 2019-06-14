На собор Парижской Богоматери внесли лишь 9% от обещанных пожертвований

Речь идет о € 80 млн из общей суммы в € 850 млн. Фото: из открытых источников

Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти 2 месяца после пожара.

Речь идет о €80 млн из общей суммы €850 млн, предложенной 4-м фондам и государству, сообщила французская радиостанция Franceinfo.

Средства вносят частные лица.

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€200 млн от семьи Арно и группы LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и €100 млн от семьи французских бизнесменов миллиардеров Пино будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой.

Некоторые компании и частные лица уже заявили, что откажутся от намерений вносить пожертвования, поскольку кампания по сбору средств и без их помощи проходит успешно.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в мае одобрили законопроект о восстановлении собора. Он предусматривает налоговые льготы людям, которые пожертвуют на ремонт. Закон упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Законопроект предусматривает создание спецкомитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. Возгорание произошло около 19:50 по киевскому времени. Огонь распространялся на верхних уровнях собора. Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.