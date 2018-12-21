Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную

Участник ДТП ударил ножом в живот инспекторшу, когда пытался скрыться с места аварии

Появилось видео, как инспектора патрульной полиции ударили ножом в живот во время оформления ДТП 13 мая во Львове.

Видео из нагрудного камеры патрульной обнародовали во время рассмотрения дела о нападении на полицейскую в Галицком районном суде Львова, пишет Zaxid.net.

На кадрах видно, как инспектор настигает участника ДТП во время его бегства с места аварии. Она останавливает мужчину. Тот угрожает и матерится. Бросается на нее с ножом. Ее напарник после криков коллеги о помощи вынужден был применить табельное оружие и попал нападающему в ногу, после чего последнего задержали.

Вследствие ножевого удара в печень 28-летняя работница патрульной полиции Татьяна Сорока потеряла много крови. Инспекторшу госпитализировали, а затем объявили ей сбор крови.

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Удар ножом нанес водитель Skoda Octaviа, 42-летний житель Закарпатья Иван Русин. Его также доставили в медучреждение, однако его жизни ничего не угрожало. 16 мая суд объявил ему о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и взял под стражу на 60 дней без права внесения залога. Правонарушителю грозит лишение свободы до 10 лет.

Окончательное решение по делу о нападении на патрульную Татьяну Сороку Галицкий районный суд Львова объявит в субботу, 22 декабря.

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