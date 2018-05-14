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Патрульную порезали ножом: показали фото пострадавшей

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Во Львове во время оформления ДТП водитель иномарки ударил ножом в живот патрульную 28-летнюю Татьяну Сороку.

Раненая находится в реанимации в тяжелом состоянии, нуждается в переливании крови.

"Во время оформления ДТП 42-летний водитель Škoda, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения", - сообщили в пресс-службе МВД.

Фото потерпевшей опубликовала в Facebook журналистка Виктория Балицкая.

"Она с напарником просто оформляли банальное ДТП без пострадавших и без каких-либо рисков! Но водитель одной из машин вдруг начал убегать. Когда Татьяна его пыталась задержать, то он вонзил ей нож в живот. Это неожиданная угроза? Или ожидаемая? Человек, который убегает или пытается убежать, является по умолчанию опасной. Это как загнанный зверь ... азарт, страх и импульсивное решимость".

Чтобы задержать злоумышленника, напарник раненого вынужден был применить табельное огнестрельное оружие. Сейчас и полицейский, и задержанный находятся в больнице.

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