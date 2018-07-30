Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4563
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
4 Просмотров: 5103
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1431
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6084
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9954
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4545
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 927
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1557
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1719
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16542
Фото
Все фото
14
12
6
8
8
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
&quot;Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч&quot; - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
&quot;С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей&quot;, - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
Видео
Все видео
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1260
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2700
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 603
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 2178
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 14:41

Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки

  Комментировать
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Один из инспекторов увидел беглеца и начал его догонять. Фото: zik.ua

29 июля примерно в шесть утра экипаж львовской патрульной полиции увидел мужчину, который выбежал из магазина. Вслед ему кричали: "Держи вора".

Инспекторы начали погоню, - сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Мужчина перелез через ворота во внутренние дворы домов. Патрульные вызвали еще несколько экипажей, чтобы окружить злоумышленника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные пытали священника и его жену: требовали $ 10 тыс.

Офицеры зашли на территорию между домами. Один из инспекторов начал догонять беглеца. С другой стороны подоспели патрульные. Заместитель командира батальона увидел, что подозреваемый спрятался в кустах. Имел порезы на спине. Инспекторы оказали ему домедицинскую помощь. Пострадавший рассказал, что мужчина зашел в магазин, ударил его и забрал из кассы 4 тыс. грн. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В Ровенской области двое грабителей ночью жестоко избили 89-летнюю женщину и забрали все сбережения. Нарушители скрылись, оставив ее связанной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

"Россиянин лежал на асфальте с вспоротым животом" - как освобождали Пески

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 35662
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34910
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 34619
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 13 Просмотров: 23360
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 20997
Львов
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
 Просмотров: 198
Заложили камень Монумента победы украинских воинов
Заложили камень Монумента победы украинских воинов Просмотров: 36
Ребенок утонул в собственном дворе
Ребенок утонул в собственном дворе Просмотров: 2799
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
 Просмотров: 216
Поляк устроил акт вандализма на военном кладбище во Львове
Поляк устроил акт вандализма на военном кладбище во Львове Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
13
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
8
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
Голосов: 2672
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua