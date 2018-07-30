Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки

Один из инспекторов увидел беглеца и начал его догонять. Фото: zik.ua

29 июля примерно в шесть утра экипаж львовской патрульной полиции увидел мужчину, который выбежал из магазина. Вслед ему кричали: "Держи вора".

Инспекторы начали погоню, - сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Мужчина перелез через ворота во внутренние дворы домов. Патрульные вызвали еще несколько экипажей, чтобы окружить злоумышленника.

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Офицеры зашли на территорию между домами. Один из инспекторов начал догонять беглеца. С другой стороны подоспели патрульные. Заместитель командира батальона увидел, что подозреваемый спрятался в кустах. Имел порезы на спине. Инспекторы оказали ему домедицинскую помощь. Пострадавший рассказал, что мужчина зашел в магазин, ударил его и забрал из кассы 4 тыс. грн. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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