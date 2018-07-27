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пятница, 27 июля 2018 17:42

Связали скотчем и били ногами: грабители ради денег пытали пенсионерку

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Связали скотчем и били ногами: грабители ради денег пытали пенсионерку
Грабители жестоко избили 89-летнюю пенсионерку. Фото: UA-Reporter.com

В Ровенской области двое грабителей ночью жестоко избили 89-летнюю пенсионерку и забрали все сбережения. Нарушители скрылись, оставив женщину связанной.

К правоохранителям обратилась 58-летняя дочь потерпевшей, сообщает пресс-служба местной полиции.

Двое неизвестных выставили оконную раму и напали на женщину. Чтобы узнать, где лежат деньги, они били ее кулаками и ногами. Забрав 3,5 тыс. грн и мобильный жертвы, грабители связали потерпевшую скотчем и скрылись. Женщина сумела достать нож и освободиться. После, позвала соседей на помощь.

Преступников задержали на съемной квартире в Киеве. Ими оказалась пара сожителей 45-летний житель Житомирщины и 42-летняя женщина из Хмельницкой области. Часть денег они уже успели потратить. Во время обыска сотрудники полиции нашли 2,6 грн и телефон жертвы.

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Пенсионерку осмотрели врачи. У нее обнаружили многочисленные травмы и переломом ребра. Сейчас она находится у родственников.

Против воров возбудили уголовное дело.

В Киевской области злоумышленники, убегая от полиции, после того как ограбили магазин, захватили квартиру с детьми и их бабушкой. Преступники избили продавца магазина и забрали 14 тыс. гривен. После этого банда злоумышленников совершила попытку убежать, однако правоохранители начали преследовать бандитов.

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