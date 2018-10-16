Пьяный сотрудник СБУ избил патрульного

Пьяный водитель избил патрульного в Сумах. Фото: sumy.today

В Сумах патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ с признаками алкогольного опьянения.

Между ним и правоохранителями произошел конфликт, в ходе которого сбушник ударил в глаз патрульного и скрылся с места происшествия, сообщает Sumy.Today.

Патрульные пытались догнать хулигана. Одник тот успел доехать домой и закрылся в квартире. По информации издания, участником драки стал сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области Халимоненко.

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, информация проверяется и если будет установлено, что нарушитель действительно является сотрудником СБУ и причастен к противоправным действиям, "будет соответствующее реагирование согласно законодательству".

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Водительские документы СБУшника остались у патрульных.

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