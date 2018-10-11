Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На ул. Героев Сталинграда в Киеве вечером 10 октября произошла пьяная ДТП с участием трех авто.

Пьяный водитель Toyota с номерами CA2197CE, въехал в Volvo, в BMW, а затем вылетел с дороги и пробил забор стоянки. После столкновения виновник ДТП назвался работником Службы безопасности Украины и угрожал другим участникам аварии, сообщает "Киев оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали фейкового полицейского, который брал взятки на трассе

"Пьяный водитель Toyota вышел из машины и начал угрожать другим участникам аварии. Говорил, что он очень влиятельный СБУшник и сейчас сюда приедет главк. Реально, приехал главк, но для того, чтобы оформлять ДТП с пострадавшими, поскольку одному из водителей стало плохо. Ну, а пьяный господин оказался никаким не СБУшником", - говорится в сообщении.

В селе Йорданешты Глыбоцкого района Черновицкой области произошла смертельная авария. Пьяный 32-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen и перевернулся. Погиб 2-летний мальчик, который был в авто.