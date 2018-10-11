 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 342
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 414
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3132
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 648
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2457
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1836
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 486
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1251
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2394
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
4
22
4
7
5
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Военная машина протаранила маршрутку
Военная машина протаранила маршрутку
Возле кафе подстрелили валютчика
Возле кафе подстрелили валютчика
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Видео
Все видео
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Выгоревшие дома, боеприпасы и осколки" - показали видео разрушений вблизи военного арсенала
"Выгоревшие дома, боеприпасы и осколки" - показали видео разрушений вблизи военного арсенала
Сообщили, сколько времени нужно на разминирование вблизи Ични
Сообщили, сколько времени нужно на разминирование вблизи Ични
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2457
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2394
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5490
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1764
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 09:59

Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
4

  Комментировать

На ул. Героев Сталинграда в Киеве произошла пьяная ДТП с участием трех авто
Фото: facebook.com/KyivOperativ
На ул. Героев Сталинграда в Киеве произошла пьяная ДТП с участием трех авто
На ул. Героев Сталинграда в Киеве произошла пьяная ДТП с участием трех авто
На ул. Героев Сталинграда в Киеве произошла пьяная ДТП с участием трех авто

На ул. Героев Сталинграда в Киеве вечером 10 октября произошла пьяная ДТП с участием трех авто.

Пьяный водитель Toyota с номерами CA2197CE, въехал в Volvo, в BMW, а затем вылетел с дороги и пробил забор стоянки. После столкновения виновник ДТП назвался работником Службы безопасности Украины и угрожал другим участникам аварии, сообщает "Киев оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали фейкового полицейского, который брал взятки на трассе

"Пьяный водитель Toyota вышел из машины и начал угрожать другим участникам аварии. Говорил, что он очень влиятельный СБУшник и сейчас сюда приедет главк. Реально, приехал главк, но для того, чтобы оформлять ДТП с пострадавшими, поскольку одному из водителей стало плохо. Ну, а пьяный господин оказался никаким не СБУшником", - говорится в сообщении.

В селе Йорданешты Глыбоцкого района Черновицкой области произошла смертельная авария. Пьяный 32-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen и перевернулся. Погиб 2-летний мальчик, который был в авто.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 205639
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 177240
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 118077
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 103289
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 72953
Происшествия
Арсенал оружия под Ичней потушили
Арсенал оружия под Ичней потушили Просмотров: 288
ВМС Марокко обстреляли лодку с мигрантами
ВМС Марокко обстреляли лодку с мигрантами Просмотров: 180
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 12447
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
 Просмотров: 414
В Киеве угнали автомобиль иностранного дипломата
В Киеве угнали автомобиль иностранного дипломата Просмотров: 207
Больше всего комментируют
15
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
12
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
Россия ворует у Украины газ на Черном море
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 733
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua