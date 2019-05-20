После ливня во Львове улицы "ушли под воду"

Фото: varta1.com.ua

Сегодня, 20 мая во Львове сильный ливень подтопил несколько улиц.

Фото и видео последствий непогоды пользователи публикуют в соцсетях.

Львовяне жалуются на то, что дождеприемники не справляются с потоком воды, поэтому на дорогах и тротуарах образуются реки и большие лужи. Кое-где из-под воды не видно дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дороги превратились в реки, улицы засыпало градом - показали фото непогоды в Украине

В частности, "ушла под воду" улица Ивана Франко и ул. Зеленая возле ТЦ "Арсен". Временно перестал курсировать трамвай на Сихов. Троллейбусы также стоят.

Как сообщили в горсовете, в общем значительных подтоплений не обнаружено, впрочем вода таки собралась на Сыхове у "Арсена" и на ул. Зеленой. Коммунальщики работают над очисткой намулень.

Спасатели объявили на Львовщине штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об ухудшении условий. На 21 - 23 мая ожидаются сильные продолжительные дожди. Грозы, местами град и шквалы 15 - 20 м/с.

Ливень с градом, размером с куриное яйцо прошел сегодня, 20 мая, в селе Выгода, Долинского района Ивано-Франковской области.