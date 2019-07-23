Полтавские патрульные по горячим следам поймали грабителей

В Полтаве поймали грабителей. Фото: Gazeta.ua

В Полтаве возле остановки Зигина патрульная полиция остановила автомобиль, на котором двигались грабители. Вероятно сегодня они ограбили одну из пожилых женщин, забрав деньги.

Правоохранители имели ориентировки от уголовного розыска. Патрульные Константин Моргунов, Анна Павелко и Евгений Алексеев остановили машину, узнали подозреваемых.

"Патрульные быстро сориентировались. В машине было трое мужчин, по описанию похожих на грабителей. Скорее всего сегодня они напали на пожилую женщину, забрали у нее деньги. Остальные детали будут позже", - рассказал Юрий Сулаев из Полтавской областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Трушках полиция остановила нетрезвого водителя

Из собственных источников Gazeta.ua известно, что двое из задержаных - граждане Российской Федерации.

Вчера белоцерковские патрульные остановили авто Renault Scenic. Начали проверять документы, поскольку водитель нарушил правила. Во время проверки обнаружили несоответствие VIN-кода и информации о владельце.