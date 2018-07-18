Польша выдала Украине экс-главного бухгалтера "Укрспирта". Фото: ukrspirt.com

Генеральная прокуратура Польши удовлетворила ходатайство ГПУ о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Сергея Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Безродный был передан 16 июля 2018 года в международном пункте пропуска автомобильного сообщения "Дорогуск-Ягодин". Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Досудебным расследованием установлено, что Безродный по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн 808 тыс. 631 грн. Также по предварительному сговору с группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 859 541,23 грн.

Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 17 июля 2018 года к Безродному применена мера пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определен залог в размере 27 615 000 грн.

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Досудебное расследование продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза.

В Украине работу для бухгалтеров предлагает едва ли не каждая компания. За последний месяц появилось более 2 тыс. новых вакансий. Больше всего - в Киеве. В среднем бухгалтерам предлагают зарплату 7600 грн. В то же время потенциальные работники хотят получать не меньше 8700 грн.