Полиция нашла важного свидетеля по делу убийства волонтера

Полиция рассказала о ходе следствия. Фото: ТСН

Полиция ждет заключения судебно-медицинских экспертиз по гибели волонтера Алексея Кучапина.

"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из-за каких-то негативных обстоятельств. Однако, при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели", - сказал "Украинской правде" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

При осмотре квартиры правоохранители на столе обнаружили предсмертную записку. Обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений.

Полиция нашла свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Представитель МВД Артем Шевченко сказал, что свидетель дал важные показания для следствия.

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Квартира не опечатывали, а диван со следами красной жидкости вынесли на помойку. Шевченко заявил, что полиция провела все необходимые следственные действия. Опечатывать квартиру не было необходимости, и принадлежит она не умершему.

"Если бы это была его квартира, можно было бы опечатать. Но это чужая квартира, это другого человека вещи, диван. Все вещественные доказательства изъяты, квартира отдана хозяину. Хозяин решает дальше, что делать. Он этот диван вынес - это его собственность", - сказал он.

В одной из киевских квартир нашли тело волонтера Алексея Кучапина, которого разыскивали с 16 июля. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти, сообщила пресс-служба Киевской полиции.