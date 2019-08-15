Полицейский заказал убийство за $4 тыс. и попался на "горячем"

Фото: ssu.gov.ua

В Запорожской области следователь одного из райотделов "заказал" убийство местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника. За совершение преступления полицейский предлагал $4 тыс.

Заказное убийство предупредили сотрудники Службы безопасности Украины и задержали организатора.

"Оперативники получили информацию, что майор полиции через посредника подыскивает среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Чтобы предупредить преступление, посредника вывели на условного "киллера" и задокументировали встречу, на которой обсуждались подробности преступления.

"Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы" сотрудники спецподразделения провели имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также сделано постановочные фото с "телом жертвы" для демонстрации заказчику подтверждения выполненного задания", - сообщили в СБУ.

Посредника задержали в центре Запорожья после получения "доказательств" совершения убийства и передачи первой половины денег. Организатор преступления был задержан недалеко от места работы.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Под Винницей работники СБУ задержали полицейских, которые занимались систематическим взяточничеством. Их уличили в 50 случаях вымогательства.