Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео

В Киеве неизвестные избили и порезали ножом мужчину. Фото - npu.gov.ua

В Киеве неизвестные напали на мужчину. Избили, несколько раз ударили ножом и отобрали у него телефон.

Событие произошло 14 августа около 21 часов на улице Милославской. Пострадавший рассказал, что он только оставил свой автомобиль на стоянке, когда подбежали нападавшие. Когда уже раненый мужчина упал на землю, они убежали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Как отмечается, на место происшествия вовремя успели полицейские. Они оказали раненому первую помощь: остановили кровотечение, наложив жгут и до приезда скорой поддерживали потерпевшего в сознании. Это зафиксировали нагрудные камеры патрульных.

Медики госпитализировали раненого в больницу для дальнейшего осмотра и лечения.

Нападавших разыскивают.

В Соломенском районе Киева мужчина получил проникающее ранение ножом в бок. Нападение произошло на пересечении улицы Героев Севастополя и проспекта Отрадного. Пострадавший потерял много крови, его госпитализировали.