Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1206
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1368
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 990
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6165
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1512
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 909
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1566
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3141
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2214
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5166
Фото
Все фото
3
5
3
8
3
Убийство и самоубийство под Одессой: показали кадры с места преступления
Убийство и самоубийство под Одессой: показали кадры с места преступления
Побитые дома и уничтоженный урожай: последствия ливня с градом снимали очевидцы
Побитые дома и уничтоженный урожай: последствия ливня с градом снимали очевидцы
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
В Киеве горел торговый центр
В Киеве горел торговый центр
Отец отомстил водителю, который наехал на его сына
Отец отомстил водителю, который наехал на его сына
Видео
Все видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео
Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео
В России горит "Святая Русь"
В России горит "Святая Русь"
Известная модель стала виновницей масштабной аварии
Известная модель стала виновницей масштабной аварии
Все в страшных ранах: женщина, которую обварил кипятком муж, впервые показала лицо
Все в страшных ранах: женщина, которую обварил кипятком муж, впервые показала лицо
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1206
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6165
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4673
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4230
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 765
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
четверг, 15 августа 2019 08:25

Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео

  Комментировать
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
В Киеве неизвестные избили и порезали ножом мужчину. Фото - npu.gov.ua

В Киеве неизвестные напали на мужчину. Избили, несколько раз ударили ножом и отобрали у него телефон.

Событие произошло 14 августа около 21 часов на улице Милославской. Пострадавший рассказал, что он только оставил свой автомобиль на стоянке, когда подбежали нападавшие. Когда уже раненый мужчина упал на землю, они убежали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасал друга: мужчина бросался с ножом на полицейских

Как отмечается, на место происшествия вовремя успели полицейские. Они оказали раненому первую помощь: остановили кровотечение, наложив жгут и до приезда скорой поддерживали потерпевшего в сознании. Это зафиксировали нагрудные камеры патрульных.

Медики госпитализировали раненого в больницу для дальнейшего осмотра и лечения.

Нападавших разыскивают.

В Соломенском районе Киева мужчина получил проникающее ранение ножом в бок. Нападение произошло на пересечении улицы Героев Севастополя и проспекта Отрадного. Пострадавший потерял много крови, его госпитализировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 41350
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 19964
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 1 Просмотров: 10881
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
5
 Просмотров: 10333
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 10224
Происшествия
На Закарпатье пропавшего 90-летнего дедушку разыскивали 4 дня
На Закарпатье пропавшего 90-летнего дедушку разыскивали 4 дня Просмотров: 909
В оккупированном Донецке произошла страшная авария, погибли дети
В оккупированном Донецке произошла страшная авария, погибли дети Просмотров: 1620
Во Львовской области змеи за сутки покусали четырех человек
Во Львовской области змеи за сутки покусали четырех человек Просмотров: 1387
Задержали убийцу 16-летней Дианы Хриненко
Задержали убийцу 16-летней Дианы Хриненко Просмотров: 4005
Украинку посадили в тюрьму США на 20 лет
Украинку посадили в тюрьму США на 20 лет Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
23
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
23
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
5
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
Голосов: 268
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua