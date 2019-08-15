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четверг, 15 августа 2019 14:24

Как вышли на след убийцы 16-летней Дианы Хриненко

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Как вышли на след убийцы 16-летней Дианы Хриненко
Подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко задержали почти через год. Фото - УНН

На подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области полиция вышла 1,5 месяца назад.

Установили, что 28-летний Николай Середницкий находится в Польше с нарушением таможенного законодательства. При пересечении границы был задержан польской полицией, рассказал начальник ГУНП в Кировоградской области Роман Козьяков. Мотив преступления не разглашают.

"Он выехал в Польшу через 5 дней после исчезновения девушки, 30 августа прошлого года. Полтора места назад мы получили информацию, что этот человек может быть причастен к преступлению. По записки с именем вероятного убийцы, которую подбросили в магазин в Субботцах - эта информация тоже проверялась. Но указанный человек не причастен к делу", - сообщил Козьяков.

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О Николае также известно, что он имел судимость за нарушение правил дорожного движения. По неофициальной информации, его авто попало на камеры наблюдения в ночь исчезновения девушки. Однако идентифицировать его по номерам не было возможности. Только когда получили доказательства и проверили машину - там нашли кровь потерпевшей.

Экспертиза показала, что Диана Хриненко скончалась от перелома основания черепа. Была ли изнасилована - установить не удалось.

Между тем адвокат подозреваемого Александр Урсаленко говорит, что задержание было спланировано заранее. До этого полицейские допрашивали родственников подозреваемого. И по его мнению, незакoннo кoнфисковали имущество, с которым проводили экспертизы.

24 августа в прошлом году Диана Хриненко исчезла в 300 метрах от своего дома. Утром на пути, по которому девушка возвращалась с дискотеки, нашли ее телефон и капли крови. Девушку искали по всей Украине и за ее пределами. Лишь 26 марта этого года в поле в селе Поляна Знаменского района нашли человеческие останки. Экспертизы подтвердили - они принадлежат пропавшей школьнице.

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