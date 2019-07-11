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четверг, 11 июля 2019 13:58

Покушение на полковника полиции: озвучили мотив

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Покушение на полковника полиции: озвучили мотив
В Ужгороде обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики областной полиции Андрея Иванкива. Фото - МВД

Среди основных версий покушения на начальника управления защиты экономики полиции Закарпатья Андрея Иванкива - его эффективная работа по борьбе с контрабандной. А также позиция по обеспечению законности избирательного процесса. Об этом сегодня, 11 июля, во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Это была направленная ​​акция, попытка остановить действующее подразделение полиции, которое на Закарпатье эффективно борется с контрабандными проявлениями. В течение последних нескольких месяцев полицией ведется системная атака на всю контрабандную инфраструктуру Западного региона. И мы видим, что недобросовестные люди таким образом пытаются сопротивляться", - сказал Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что деньги, которые правонарушители получат от сбыта контрабанды, могут быть использованы при попытках вмешательства в избирательный процесс.

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Председатель Нацполиции Сергей Князев назвал конкретные примеры эффективной работы полицейского, которые могут быть мотивом покушения на убийство.

"В качестве примера назову наиболее резонансные производства за последний год, которые были направлены в суд. И какие будут в основе рабочих версий покушения на жизнь сотрудника полиции. Это: объявления подозрения бывшему руководителю областной таможни ДФС - убытки 13 миллионов гривен. Начальнику областного автодора объявлено подозрение в хищении 2 миллионов гривен. Руководству города Ужгорода - в хищении 6 миллионов гривен. Объявлено подозрение первому заместителю начальника Областного лесхоза за злоупотребление (убытки - 2, 6 миллиона гривен). Председателю Виноградовской РГА - задокументирована сумма взятки 30 тысяч гривен. Объявлен ряд подозрений членам преступной группы, которая организовала сеть заведений незаконного игорного бизнеса", - добавил Сергей Князев.

Около 9 утра 11 июля в Ужгороде обстреляли автомобиль Hyundai ix35 36-летнего Андрея Иванкива. Он начальник управления защиты экономики областной полиции. Стрельба произошла на углу ул. Осипенко и Загорской, когда полицейский ехал на работу. В результате стрельбы ранения получила 66-летняя женщина, которая стала случайным свидетелем происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

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Дата
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