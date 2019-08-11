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воскресенье, 11 августа 2019 20:43

Полицейский устроил ужасную аварию: погибли 4 человека

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Полицейский устроил ужасную аварию: погибли 4 человека
В результате аварии погибли 4 человека. Фото: Prm

В Житомирской области полицейский устроил ужасную смертельную аварию.

ДТП произошло в субботу, 10 августа, на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Как отмечается, 29-летний водитель "Пежо" не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом. В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, водителя "Пежо" и 53-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали в больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа.

За рулем "Пежо" находился старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП.

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Правоохранители открыли уголовное производство, расследование продолжается.

Под Сумами произошла смертельная авария, погибли три человека. Двое с травмами в больнице.

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