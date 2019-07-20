Задержали банду полицейских-оборотней

Под Винницей работники СБУ задержали полицейских, которые занимались систематическим взяточничеством. Их уличили в 50 случаях вымогательства.

Начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора отдела полиции поймали при получении 6 тыс. грн. Они требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба СБУ.

Под Винницей задержали банду полицейских-вымогателей. Фото: СБУ

За последние несколько недель в ходе следственных действий сотрудники СБУ задокументировали более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами. Большинство из них - с участием задержанных патрульных.

Полицейские брали деньги за не разоблачение преступлений против собственности и проезд фур через город. Жертвами вымогательства становились также иностранцы.

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В Борисполе Киевской области на взятке задержали чиновника. В ходе досудебного расследования установили, что один из заместителей городского головы Борисполя в сговоре с другими должностными лицами организовал преступную схему по вымогательству и получению взяток от предпринимателей, сообщает прокуратура Киевской области.