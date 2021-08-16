Полицейский обманул государство на 400 тыс. грн

Экс-полицейский более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату и премии.

С октября 2016 года по декабрь 2019-го мужчина получал заработную плату за работу в органах полиции Киева, хотя на рабочем месте не появлялся и служебные обязанности не исполнял, сообщает столичная городская прокуратура. Фактически проживал во Львове.

"О подозрении сообщили двум бывшим сотрудникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах. Они нанесли ущерб государству в 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Руководитель всеми средствами укрывал от руководства ГУНП факт отсутствия своего подчиненного на работе

Сотрудник столичного управления ГУНП вступил в сговор с непосредственным руководителем с целью присвоения денег. Начальник всячески покрывал отсутствие подчиненного на работе.

Автор: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Задержанный фактически проживал во Львове

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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В Киеве чиновник Государственной миграционной службы "погорел" на взятке. За $9 тыс. он обещал содействие в легализации иностранцев. Чиновника задержали во время передачи очередного "транша" $3 тыс. от гражданина Ирака.