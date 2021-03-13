Полицейские рассказали, кого подозревают в убийстве 7-летней Марии Борисовой

7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской области нашли убитой после 4-х дней поисков. Убийцу ищут. Фото: hr.npu.gov.ua

В деле об убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области есть несколько подозреваемых.

Окончательно причастность к преступлению будет установлена после проведения ДНК-экспертизы. Об этом рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

"Есть подозреваемые из числа семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", - сообщил Прокудин, передает "Сегодня".

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Эксперты смогут предоставить свои выводы не позднее среды, 17 марта, добавила начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Пшонь. Затем, по ее словам, будут основания уже предъявить подозрения того, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле убитой.

В день исчезновения Мария играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.