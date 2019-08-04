Полицейская на вызове получила сотрясение мозга

Ровенская полицейская вместе с коллегой поехала на вызов через домашнее насилие, где ее избили.
Инцидент произошел около 23 часов 3 августа, сообщили в полиции.
26-летнюю полицейскую избил 45-летний муж заявительницы, который трепал младшего лейтенанта за форму.
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"Потом нанес ей телесные повреждения в голову и шею. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга ", - сообщили в полиции Ровно.
Преступника задержали. Следователи расследуют ситуацию как угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа и решают вопрос о том, чтобы сообщить мужчине о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве агрессивные молодые избили полицейского. Тот был на службе, когда увидел на дороге разборки двух мужчин. Сделал им замечание, те обратили свой гнев на него.
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