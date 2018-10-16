Показали видео вооруженного нападения на магазин

В Харькове напали на магазин. Фото: Zaxid Media

В Харькове вооруженный грабитель днем ​​ворвался в магазин.

Угрожая продавщице пистолетом, он отобрал у нее деньги. Инцидент произошел около 12 часов 16 октября, сообщает "Сегодня".

Женщина предупредила разбойника, что уже нажала "тревожную кнопку". После этого нападавший ворвался к ней, вырвал деньги из кассы и скрылся. Видео момента ограбления опубликовали в интернете.

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В пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, что информация о нападении поступила в дежурную часть Московского отдела полиции и на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой", в настоящее время ведется розыск человека, причастного к преступлению.

10 октября в Черновцах на улице Ольги Кобылянской у кафе "Шансонье" произошла стрельба. Ранен мужчина.