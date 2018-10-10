Возле кафе подстрелили валютчика

Фото: tva.ua

10 октября в Черновцах на улице Ольги Кобылянской у кафе "Шансонье" произошла стрельба. Ранен мужчина.

На место происшествия прибыли 5 экипажей патрульной полиции и скорая помощь.

Раненый - валютчик. Его забрали в больницу, сообщают в сообществе chernivtsi_typical в Instagram.

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Группу нападавших уже задержали, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Злоумышленниками оказалась банда, совершавшая разбойные нападения на "валютчиков" на территории Черновицкой и других областей. Открыто уголовное производство.

В Николаеве на проспекте Мира неизвестные в балаклавах расстреляли 30-летнего бизнесмена. В мужчину выпустили около 20 пуль.