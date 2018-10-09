Бизнесмена истязали до смерти в собственной квартире

В Запорожье до смерти замучили местного 59-летнего бизнесмена. Фото - Politeka

В Запорожье до смерти замучили местного бизнесмена.

59-летнего мужчину с головой, замотанной скотчем, и руками в наручниках нашла жена, когда вернулась с работы, сообщает "Свидок".

Очевидно, его сильно избили, ведь все тело было в синяках.

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Погибший мужчина занимался сельскохозяйственным бизнесом, жил с женой богато, имел несколько авто, по словам соседей. Однако, как издевались над мужчиной никто не слышал и не видел.

За что бизнесмену устроили пытки - выясняет полиция.

На Киевщине задержали банду из 4-х человек. Их подозревают в умышленном убийстве и ряде разбойных нападений. Бaндa действовала с октября 2017 рoку пo апрель 2018 года. Во время разбойных нападений банда использовала военную одежду, рукавички, балаклавы, огнестрельное оружие и боеприпасы. Чтобы потерпевшие не оказывали сопротивления - угрожали оружием, связывали пластиковыми хомутами, скотчем. Пытали раскаленным утюгом и избивали.